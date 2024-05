Nella giornata di oggi è andato in scena il primo incontro tra Gian Piero Gasperini e la dirigenza dell'Atalanta per chiarire quale sarà il futuro dell'allenatore dopo la storica vittoria dell'Europa League. I colloqui tra le parti proseguiranno anche domani, ma non è da escludere che Gasp decida di proseguire ancora la sua avventura a Bergamo.

Uno scenario che cambierebbe le mosse del Napoli: il club azzurro aveva messo Gasp in cima alle sue preferenze, ma nelle ultime ore sarebbero in netto rialzo le quotazioni di Antonio Conte. Lo riporta Sky Sport, che inserisce tra le alternative anche Stefano Pioli, fresco di divorzio dal Milan.