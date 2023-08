Il triangolo no, non l'avevo considerato... E neppure l'Inter. Mentre i nerazzurri lavorano alla cessione di Joaquin Correa e l'eventuale ritorno di Alexis Sanchez, uno degli attaccanti più seguiti del mercato nerazzurro sembra dire definitivamente addio alla suggestione Inter. Trattasi di Folarin Balogun, a lungo corteggiato da Marotta e Ausilio, pista poi abbandonata in favore di Marko Arnautovic. Per lo statunitense si apre una nuova strada: quella verso Stamford Bridge.

Secondo la Gazzetta dello Sport il Chelsea ha individuato proprio nell'attaccante dei Gunners il suo nuovo rinforzo davanti. I Blues "hanno una trattativa ben avviata con l’Arsenal" che per il giovane ha chiesto almeno 58 milioni, cifra che il Chelsea, vista l'urgenza, pare essersi deciso ad esborsare. Un'operazione che manderebbe in fumo i progetti della Juventus, Lukaku e Vlahovic: l’ipotesi di uno scambio tra Big Rom e l'ex Fiorentina tramonterebbe definitivamente.