La notizia di oggi nel mondo del calcio è stata indubbiamente quella relativa alla separazione consensuale tra la Cristiano Ronaldo e il Manchester United. Dopo le esternazioni della scorsa settimana da parte del calciatore, CR7 e i Red Devils hanno deciso di dividere le loro strade. E il portoghese ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni dopo l'ufficialità: "A seguito delle conversazioni con il Manchester United, abbiamo concordato di comune accordo di risolvere il nostro contratto in anticipo. Amo il Manchester United e amo i tifosi, questo non cambierà mai.

Tuttavia, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida. Auguro alla squadra ogni successo per il resto della stagione e per il futuro", le parole ai Manchester Evening News. Per il portoghese si era parlato in maniera molto timida di Inter, mentre sembra invece che il suo futuro sarà ormai all'Arsenal.