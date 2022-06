Grandissimo colpo del Mancheter United, certamente tra i migliori delle ultime sessioni di calciomercato. Secondo Sky Sports News, i Red Devils avrebbero trovato l'accordo con il Barcellona per il trasferimento in Inghilterra di Frenkie De Jong. Per il centrocampista olandese, che andrebbe a riabbracciare Erik Ten Hag dopo gli anni all'Ajax, il club britannico ha messo sul tavolo 65 milioni di euro più bonus.