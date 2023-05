Una grande Inter supera 2-0 il Milan nella semifinale d'andata di Champions League e si pone in vantaggio nel doppio confronto con i rossoneri. Secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, il migliore in campo è stato Edin Dzeko, seguito da vicino con il secondo marcatore del match, Henrikh Mkhitaryan. Terzo posto per Alessandro Bastoni che anticipa di un nulla Nicolò Barella. A seguire le classifiche di giornata e generale del premio.

Onana 0.45%

Darmian 1.85%

Acerbi 2.57%

Bastoni 5.99%

Dumfries 2.48%

Barella 5.81%

Calhanoglu 3.47%

Mkhitaryan 32.67%

Dimarco 1.26%

Martinez 1.80%

Dzeko 40.60%

Brozovic 0.18%

Lukaku 0.09%

Gagliardini 0.27%

Correa 0.36%

De Vrij 0.14%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 49 PARTITE:



LAUTARO MARTINEZ 58 PT.

NICOLO' BARELLA 50 PT.

EDIN DZEKO 41 PT.

HAKAN CALHANOGLU 31 PT.

KRISTJAN ASLLANI 30 PT

FEDERICO DIMARCO 28 PT.

HENRIK MKHITARYAN 25 PT

ROMELU LUKAKU, MATTEO DARMIAN E ROBIN GOSENS 18 PT.

RAOUL BELLANOVA 16 PT.

DENZEL DUMFRIES 14 PT.

ANDRE ONANA 13 PT.

FRANCESCO ACERBI 9 PT.

MARCELO BROZOVIC E SAMIR HANDANOVIC 7 PT.

STEFAN DE VRIJ E VALENTIN CARBONI 4 PT.

ALESSANDRO BASTONI E DANILO D'AMBROSIO 3 PT.

ROBERTO GAGLIARDINI 1 PT.