In scioltezza e soffrendo il giusto l'Inter supera 3-1 il Cagliari al Meazza e allunga a +6 momentaneamente il vantaggio in classifica sul Napoli. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i sardi, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

PER VOTARE CLICCA QUI