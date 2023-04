Dopo lo spettacolare 3-3 che ha garantito all'Inter il passaggio in semifinale di Champions League ai danni del Benfica, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto migliore in campo Nicolò Barella, nettamente davanti al secondo classificato, Lautaro Martinez. Terzo posto per Henrikh Mkhitaryan. A seguire le graduatorie di giornata e generale del premio.

Onana 0,46 %

Darmian 1,05 %

Acerbi 0,66 %

Bastoni 0,59 %

Dumfries 0,33 %

Barella 52,27 %

Brozovic 1,32 %

Mkhitaryan 9,74 %

Dimarco 9,68 %

Martinez 21,20 %

Dzeko 0,20 %

Correa 1,12 %

Lukaku 0,39 %

Calhanoglu 0,26 %

D'Ambrosio 0,26 %

Gosens 0,46 %

CLASSIFICA GENERALE DOPO 43 PARTITE:



LAUTARO MARTINEZ 49 PT.

NICOLO' BARELLA 46 PT.

EDIN DZEKO 35 PT.

KRISTJAN ASLLANI 30 PT

HAKAN CALHANOGLU 29 PT.

HENRIK MKHITARYAN 21 PT

FEDERICO DIMARCO 20 PT.

MATTEO DARMIAN E ROBIN GOSENS 18 PT.

DENZEL DUMFRIES 14 PT.

RAOUL BELLANOVA E ANDRE ONANA 13 PT.

FRANCESCO ACERBI 9 PT.

SAMIR HANDANOVIC E ROMELU LUKAKU 7 PT.

STEFAN DE VRIJ E VALENTIN CARBONI 4 PT.

DANILO D'AMBROSIO 3 PT.

MARCELO BROZOVIC 2 PT.

ALESSANDRO BASTONI 2 PT.

ROBERTO GAGLIARDINI 1 PT.