"Le sensazioni sono molto buone, la squadra è preparata. Siamo pronti a dare il 100% per vincere la partita". Lo ha detto Chadi Riad, difensore del Barcellona Under 19, parlando alla tv ufficiale del club catalano del match di Youth League contro l'Inter Primavera in programma oggi pomeriggio al Breda. "Sono molto contento per il mio inizio di stagione, è stato buono. Ringrazio il mister per la fiducia", ha aggiunto il classe 2003.