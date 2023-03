Alle 18, a Backa Topola, la Nazionale italiana Under 21 scenderà in campo per sfidare i pari età della Serbia per il penultimo test prima dell'Europeo di categoria di giugno. E lo farà con l'11 titolare che era stato anticipato alla vigilia dai giornali: Samuele Mulattieri, quindi, confermato in attacco con Tommaso Baldanzi, mentre l'interista Raoul Bellanova si accomoda inizialmente in panchina. Nei padroni di casa, ovviamente, tra i pali c'è Filip Stankovic, portiere di proprietà dei nerazzurri, in prestito al Volendam dall'estate 2021.