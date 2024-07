Andrea Zanchetta prende ufficialmente il testimone da Cristian Chivu: è lui il nuovo allenatore dell’Inter Under 20, la formazione Primavera per la quale da questa stagione è stato alzato il limite d'età. Nel comunicare il suo arrivo, l'Inter ricorda come i colori nerazzurri siano nel suo destino dall'età di 13 anni, quando da calciatore ha iniziato il suo cammino all’interno del vivaio interista.

L'esordio con la Prima Squadra nel 1994 e poi il ritorno da allenatore nel Settore Giovanile nel 2016 dove ha vinto due campionati e due supercoppe con la formazione Under 17. Nel 2019/20 ha allenato per la prima volta l'Under 18 nerazzurra, che ritroverà stabilmente nel 2021 dopo un altro anno in U17. Adesso un nuovo ciclo, al timone dell'U20. Ad Andrea l'in bocca al lupo per questa nuova, importante, avventura con la Primavera nerazzurra.