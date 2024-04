A un anno dalla fase finale dell'Europeo e tra gli impegni di marzo e settembre nel girone di qualificazione, la Nazionale italiana Under 21 scenderà in campo a giugno, in Francia, per la cinquantesima edizione del celebre 'Tournoi Maurice Revello', appuntamento che gli Azzurrini disputeranno a distanza di 13 anni dall'ultima apparizione. Il torneo si giocherà da lunedì 3 a domenica 16 giugno nel sud della Francia, con dieci squadre al via divise in due gironi da 5, in uno dei quali è inserita la squadra di Carmine Nunziata con Ucraina, Egitto, Giappone e Panama.

L'esordio è in programma martedì 4 giugno alle 15 a Vitrolles contro il Giappone; seguiranno Ucraina-Italia (giovedì 6 alle 15 ad Aubagne), Italia-Panama (lunedì 10 alle 18.15 ancora ad Aubagne) e Italia-Egitto (mercoledì 12 alle 18.15 a Salon). In mezzo, il turno di riposo previsto alla terza giornata, quella di sabato 8. Nell'altro girone sono inserite Arabia Saudita, Costa d'Avorio, France, Messico e Corea del Sud. Alla fine della fase a gironi, le prime classificate di ciascun raggruppamento giocheranno la finale per il primo e secondo posto, e così a scendere fino alla finale per la nona e decima posizione riservata alle quinte classificate.