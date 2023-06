Inter e Roma si sono affrontate una sola volta nella storia in una finale del campionato Under 17: come evidenzia Figc.it, l'unico precedente, prima della sfida di domani allo stadio del Conero di Ancona, risale al 20 giugno 2019, quando a Ravenna i nerazzurri di Andrea Zanchetta si imposero 3-1 contro i giallorossi di Fabrizio Piccareta 202, trascinati dalla tripletta di Sebastiano Esposito.