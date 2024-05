Dopo aver sconfitto l'Atalanta e guadagnato le semifinali Scudetto del campionato Primavera 1, il tecnico del Sassuolo Emiliano Bigica ha espresso la sua soddisfazione nel dopopartita, proiettandosi però prontamente alla sfida di lunedì sera contro l'Inter: "Troviamo chi è arrivato primo, una squadra forte, che in campionato ci ha battuto due volte, però ogni partita ha una storia a sé. Queste gare sono particolari perché la parte temperamentale è importante. Ai ragazzi ho detto che non siamo venuti qui a fare la gita, tutto bello, tutto perfetto, ma siamo arrivati a 1 punto dall'Atalanta e c'erano dei valori per creargli dei problemi, così è stato", le sue parole raccolte da SassuoloNews.net.