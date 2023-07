Nel corso del suo lungo intervento in diretta nello studio di Sky Sport 24, Roberto Samaden, storico responsabile del vivaio interista, ha ripensato al lungo viaggio che ha portato Federico Dimarco dai Pulcini nerazzurri in prima squadra, dove in questa stagione si è ritagliato un ruolo di primissimo piano: "E' l’emblema di quello che dovrebbe essere il risultato di un Settore giovanile. Non comprare giocatori a sedici anni e rivenderli a diciannove ma un ragazzino che entra a sette anni da una squadra di Milano affiliata all’Inter - le sue parole -. Fa tutto il percorso, tra l’altro insieme a Bonazzoli e Di Gregorio, poi arriva in prima squadra e oltre tutto da 'interista malato'… Penso che più bella cosa non ci sia.

Il sogno di ogni bambino e di ogni responsabile. Ma lui, come tutti, sono stati tutti giocatori fantastici che mi hanno dato tutti qualcosa".