Sarà un sabato di grandi sfide, e non solo per l'Inter di Simone Inzaghi: anche l'Under 20 di Andrea Zanchetta sarà infatti attesa da un incontro di cartello alle ore 11, quando al Konami Centre arriverà la Fiorentina seconda in classifica, un punto avanti rispetto ai nerazzurri. La sfida sarà diretta dall'arbitro veronese Andrea Migliorini, che avrà come assistenti Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Giovanni Ciannarella di Napoli.