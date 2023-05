Ultima giornata di campionato per l'Inter Under 19 di Cristian Chivu, che sabato alle ore 13 sarà ospite del Napoli con ormai la certezza di non poter difendere più lo Scudetto della scorsa stagione. A dirigere l'ultimo match stagionale dei nerazzurri sarà Giorgio Vergaro della sezione di Bari, che sarà assistito da Riccardo Pintaudi di Pesaro e da Andrea Barcherini di Terni.