Il Motala AIF ha ufficializzato il trasferimento all'Inter di Alem Nezirevic, che ieri ha fatto il suo esordio assoluto con la Primavera di Chivu nel match perso contro la Samp a Bogliasco. Il terzino classe 2004, svela il club svedese, si è legato ai nerazzurri firmando un contratto quadriennale: "Sono molto felice e incredibilmente orgoglioso dell'opportunità di giocare in un grande club come l'Inter - le parole rilasciate dal ragazzo -.