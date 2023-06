Massimo Tarantino, prossimo responsabile delle giovanili dell'Inter (ma l'incarico sarà ufficiale solo a partire dal 1' luglio), 'assaggia' già il nerazzurro. L'ormai ex Siena, infatti, da quanto ci risulta è a Istanbul insieme all'Inter, ed è ufficiosamente già uno dei membri della spedizione interista in Turchia. In attesa di iniziare il suo lavoro con le giovanili per la prossima stagione.