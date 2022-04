Dopo il 3-3 in rimonta nel test di sabato con la Germania, la Nazionale italiana Under 16 riesce a battere i pari età teutonici 2-1 con una squadra modificata dal ct Zoratto per nove undicesimi (confermati dal via i soldi Edoardo Sadotti e Marco Romano). Vicini al gol con la traversa colpita su punizione dal centrocampista dell’Atalanta Mattia Mannini, gli azzurrini passano in vantaggio al 35’ del primo tempo complic un’autorete di von der Hitz, che infila la propria porta nel tentativo di anticipare Ravaglioli. Il pareggio arriva al 4’ della ripresa con Kjell-Arik, ma dopo appena tre minuti è il neo entrato Jacopo Simonetta a riportare avanti gli ospiti dopo una bella triangolazione con Mannini.