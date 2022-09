La Nazionale italiana Under 15 bissa la vittoria nella seconda amichevole in tre giorni contro la Slovenia, battendola 4-0 dopo il 3-1 di martedì. La neonata formazione azzurra di Massimiliano Favo mette subito in discesa l’incontro, aprendo le marcature al 16’ con una rete dell’attaccante romanista, Emanuele Modugno, realizzata con l’esterno destro dopo aver sfruttato un cross di Cristian Carrara (Inter). Passano sei minuti e la formazione di casa raddoppia con Oliver Blini (Empoli) che si ripete dopo aver segnato nel primo incontro, traducendo in rete un passaggio filtrante di Christian Comotto (Milan). Gli Azzurrini non si fermano e alla mezzora realizzano il tris grazie al milanista Simone Lontani che sorprende il portiere con un tiro sul secondo palo. La ripresa inizia con una traversa colpita dal nerazzurro Carrara e si conclude con il guizzo all'80' di Samuele Inacio Pia, autore del poker definitivo.