Il 2-2 contro il Belgio nell'ultima gara della fase d'élite vale alla Nazionale italiana Under 19 il primo posto nel girone e il conseguente pass per Euro 2023. Per la gioia di un raggiante Alberto Bollini, che ha parlato così a margine del pari maturato all'Obervieland Stadion di Brema, dove l'interista Francesco Pio Esposito ha trovato il suo primo gol con gli azzurrini: "Questa è una vittoria da Italia, oggi i ragazzi ci hanno messo tanto cuore - le sue parole a Figc.it -.