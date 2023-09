Dopo lo 0-0 contro la Lettonia, l'Italia U21 cerca punti preziosi in ottica qualificazione agli Europei 2025 in casa della Turchia. Nell'undici iniziale degli Azzurrini scelto dal ct Nunziata ci sono anche Francesco Pio Esposito e Mattia Zanotti, giovani di proprietà dell'Inter in prestito a Spezia e San Gallo.

Le formazioni ufficiali:

TURCHIA (4-4-2): Alemdar; U. Yildiz, Saatci, Bayram, Ozcan; K. Yildiz, Tiknaz, Elmaz, Potur; Destan, Yardimci.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggieri; N'Dour, Prati, Casadei; Miretti; Baldanzi, Esposito.