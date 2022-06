Nuova soddisfazione per l'Inter U13 di mister Gianni Vivabene. I baby nerazzurri conquistano in Sardegna il prestigioso Torneo mondiale Manlio Selis (alla 25° edizione) superando l'Atalanta in finale 3-0. "Bellissimo percorso quello dei giovani interisti, capaci di superare - oltre all'Atalanta - anche PSG e Roma tra quarti e semifinale. I numeri sottolineano quanto di meraviglioso fatto dai nerazzurri: 7 partite disputate, 32 reti fatte e 0 subite.

Capocannoniere della squadra Emmanuel Dade, miglior giocatore del torneo Delis Gijeci", aggiunge Inter.it.

Fase a Gironi:

Inter-Grifone Roma 2-0

Inter-Porto Rotondo 17-0

Inter-Blu Devils Roma 3-0

Ottavi:

Inter-Vigor Perconti Roma 2-0