L'Inter Primavera, arrivata alla sosta col fiato corto, porta a casa un pari comunque prezioso da Bogliasco, riacciuffando la Samp nei minuti finali di una partita che prima sembrava destinata allo zero a zero e poi si è infiammata improvvisamente dopo il gol segnato da Polli al 63'. I nerazzurrini non creano ma non rischiano niente proprio fino a poco dopo l'ora di gioco, quando Maye si fa soffiare ingenuamente il pallone vicino alla linea di fondo da capitan Conti, poi lesto a mettere in mezzo per il putt golfistico del compagno di squadra. Un colpo dal quale la squadra di Chivu fatica a riprendersi, c'è bisogno del triplo cambio al 79' per accendere il fuoco nelle fila degli ospiti. Che grazie alla fiammata di Sarr, l'unica in una prestazione così così, si guadagnano il diritto di andare dal dischetto. Ed è proprio il numero nove a battere Scardigno dagli 11 metri, fissando il punto definitivo dell'1-1. Che salva l'imbattibilità, ma mette a rischio il primo posto in classifica. Domani, il Milan, vincendo con l'Atalanta, potrebbe andare a +2.

RIVIVI IL LIVE DI SAMP-INTER PRIMAVERA 1-1

95' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Bogliasco! L’Inter Primavera salva l’imbattibilità stagionale: sul campo della Samp finisce 1-1. Sarr, su rigore, annulla il gol di Polli. I nerazzurri, ora a +1 sul Milan, domani possono perdere la testa della classifica in caso di vittoria della squadra di Abate contro l'Atalanta.

94' - Brivido per l'Inter! Ntanda semina il panico nell'area nerazzurra, conquista la linea di fondo e mette pericolosamente in mezzo. C'è una deviazione, corner.

92' - Lungo il suggerimento di Berenbruch per Zuberek: palla tra i guantoni di Scardigno.

92' - Si alza la bandierina dell'assistente per segnalare l'offside di Zuberek.

91' - Quattro di recupero.

90' - Minuti anche per Zuberek, che commette subito fallo alla prima palla giocabile.

89' - Che rischio ha corso l'Inter! cross interessante di Langella, Conti calcia a colpo sicuro da centro area contro il muro nerazzurro.

88' - Ora la Samp è alle corde, qui Langella evita guai peggiori sull'iniziativa di Akinsanmiro rifugiandosi in corner.

86' - Berebruch vicino al 2-1 con una girata acrobatica. Coefficiente di difficoltà troppo alto, palla fuori.

86' - L'Inter ora crede nelle rimonta! Qui però Akinsanmiro calcia male da ottima posizione.

85' - Terzo gol di stagionale di Sarr che, prima del prestito in prima squadra, aveva bucato anche Fiorentina e Real Sociedad.

84' - SARR NON SBAGLIA, PAREGGIA L'INTER! Trasformazione impeccabile del numero nove nerazzurro: palla da una parte, Scardigno dall'altra. Ora sei minuti più recupero roventi.

83' - RIGORE PER L'INTER, SARR ABBATTUTO IN AREA!

82' - Spinaccè sbaglia un appoggio elementare: sfuma un'azione potenzialmente pericolosa per l'Inter.

79' - Tiplo cambio per Chivu: dentro Vedovati, Spinaccè e Motta per Di Maggio, Quieto e Cocchi.

78' - Langella sposta la palla all'ultimo, Akinsanmiro lo travolge: arriva il fischio dell'arbitro.

77' - Cocchi si autolancia nell'area doriana, ma il suo tocco è difettoso. Palla in fallo di fondo.

76' - L'Inter, seppur in maniera confusa, sta provando a creare i presupposti per il pari.

75' - Sarr si lascia cadere troppo facilmente in area: l'arbitro fischia e alza il braccio perché vede una simulazione del francese, giustamente ammonito.

74' - Alesi troppo irruento nel contrasto con Akinsanmiro: solo punizione, questa volta il cartellino rimane nel taschino di Delrio.

72' - Valisena maltratta Akinsanmiro: trattenuta prolungata, giallo sacrosanto.

71' - Di Maggio alza troppo la mira colpendo di testa da centro area. Il centrocampista dell'Inter poi finisce a terra per il colpo subito.

70' - L'Inter torna ad affacciarsi in zona Scardigno conquistando un corner.

68' - Conti tiene viva un'altra palla che sembrava morta. Questa volta non c'è nessuno a raccogliere il suo invito.

66' - Scontro duro Lemina-Aidoo: ginocchio contro ginocchio dolorosissimo per entrambi.

65' - Ora la Samp martella ancora! Lemina sgasa sulla sinistra, poi va per la porta senza curarsi dei compagni di squadra in area. Calligaris tiene lì il pallone.

63' - PASSA LA SAMP, HA SEGNATO POLLI! Alla prima occasione, i blucerchiati vanno in vantaggio grazie all'azione caparbia di Conti, astuto a scippare la palla a un ingenuo Maye sulla linea di fondo, prima di appoggiare per il putt golfistico di Polli a porta libera.

61' - Aidoo vede solo la targa di Lemina, poi lo trattiene in maniera lampante: ammonito.

61' - Chivu allarga le braccia sconsolato di fronte al cambio di gioco impreciso di Bovo.

61' - Chivu si affida a un altro fedelissimo come Berenbruch, peraltro reduce dal gol col Benfica.

60' - Chivu richiama in panchina Kamate e manda in campo Berenbruch.

59' - Di Maggio mette in mezzo un cross troppo prevedibile, tutto facile per Scardigno.

58' - Urgono modifiche da parte dei due allenatori per cambiare il senso di questa partita in cui lo 0-0 sembra scritto.

55' - L'iniziativa resta tra i piedi dei giocatori dell'Inter, ma le idee scareggiano

53' - Il copione è identico al primo tempo: le difese prevalgono sugli attacchi, il punteggio non si schioda dallo 0-0.

52' - Buyla cancella il passaggio di Sarr che voleva premiare l'inserimento di Kamate dopo il bel filtrante di Akinsanmiro.

50' - Delrio redarguisce verbalmente Kamate, colpevole di aver rallentato il gioco. 'E' l'ultima volta', ha detto in maniera perentoria l'arbitro al 10 nerazzurro, minacciando il giallo alla prossima occasione.

49' - Sarr fa una gara di velocità con Buyla sulla fascia sinistra della Samp, ma usa illegalmente le mani, secondo l'arbitro. Il nove nerazzurro incredulo per la decisione di Delrio.

47' - L'Inter prova ad alzare i ritmi con 2-3 scambi di prima. Poca precisione, la Samp allontana la minaccia con facilità.

46' - Nessun cambio all'intervallo per i due allenatori, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

14.00 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Samp-Inter Primavera!

-----

13.47 - L'Inter Primavera colleziona corner nel primo tempo di Bogliasco, dove sbatte contro una Samp praticamente perfetta a livello tattico. Il resto lo fa la scarsa ispirazione degli offensivi di Cristian Chivu, che non riescono praticamente mai ad andare alla conclusione. L'unica mezza situazione arriva, neanche a dirlo, dalla bandierina, con Quieto che pesca il colpo di testa in corsa di Bovo. Palla fuori, neanche nello specchio. Zero a zero fisiologico, anche perché di là i blucerchiati fanno vivere 45 minuti tranquilli a Calligaris.

45' - Duplice fischio di Michele Delrio, finisce qui il primo tempo di Samp-Inter Primavera! Zero a zero il parziale all'intervallo. Risultato inevitabile visto che non si sono registrate occasioni da gol degne di tal nome.

44' - Non riesce la torre a Polli nell'area interista: si riparte con il rinvio di Calligaris.

43' - Cambio di scena: ora è la Samp che va a calciare dalla bandierina.

42' - Maye pizzica di testa, ma senza inquadrare lo specchio, anche complice una deviazione. Bravo Scardigno ad evitare il secondo corner consecutivo.

42' - L'Inter colleziona l'ennesimo corner. Vediamo se questa volta lo sfrutterà a dovere...

41' - La Samp riempie l'area interista con due cross innocui: il primo viene allontanato da Maye, il secondo finisce tra le mani di Calligaris.

40' - Langella dà un impulso sulla sinistra, Kamate deve ricorrere al fallo per frenarne la corsa lanciata sul fondo. Punizione interessante per la Samp, comunque da posizione defilata.

37' - Cross telefonato di Valisena, Calligaris ringrazia e raccoglie il pallone che gli arriva docile docile tra le braccia.

35' - L'Inter spreca un altro corner, in più prende un contropiede potenzialmente pericoloso. Per fortuna dei nerazzurrini, Lemina perde l'attimo giusto e consegna palla a Calligaris.

34' - Akinsanmiro ottiene il massimo, viste le circostanze: altro calcio d'angolo in favore dell'Inter.

33' - Recupero difensivo provvidenziale di Bovo, bravo a ripiegare sull'affondo di Chilafi dopo la palla banale persa da Maye.

32' - Aidoo scappa via a Lemina, che usa le maniere forti per fermarlo: punizione sulla trequarti per l'Inter.

31' - Superata la mezzora di gioco a Bogliasco, risultato ancora inchiodato sullo 0-0.

29' - Sarr con tecnica e forza apre la strada all'azione offensiva dell'Inter, che però non riesce a sfondare. Quieto ferma la palla e dà il tempo alla Samp di rimettersi in ordine.

28' - L'arbitro ferma la ripartenza interista segnalando un blocco irregolare di Sarr.

27' - Fasi confuse vicino all'out destro. La Samp, vedendo il troppo traffico, decide di cambiare lato.

24' - Pareggiato il conto dei cartellini gialli: Di Maggio ammonito per uno sgambetto in mezzo al campo ai danni di Porzi, a fermare una ripartenza promettente.

23' - Sarr sgomita in mezzo all'area, ma alla fine perde il duello con Buyla dopo uno stop difettoso. Il centravanti interista poteva fare decisamente meglio in questa circostanza.

22' - La Samp lancia i primi segnali in attacco: tiro di Borzi dal limite dell'area murato facilmente da Cocchi.

21' - E' l'Inter che fa la partita, ma le occasioni da gol finora stanno scarseggiando.

20' - Sarr pizzicato in offside sul tocco di prima intenzione di Akinsanmiro: si alza la bandierina dell'assistente.

19' - La Samp riesce a trovare uno spazio libero sulla sinistra con Alesi, il cui cross in area, però, è fuori dalla portata dei compagni.

18' - La Samp prova a rimettere timidamente la testa nella metà campo avversaria. Operazione tutt'altro che semplice di fronte a questa Inter feroce in fase di pressing.

17' - Alesi ripiega bene in difesa, poi porta a casa un calcio di punizione per una trattenuta vistosa di Kamate.

16' - Buyla, in difficoltà sul disturbo di Kamate, si disfa della palla buttandola in fallo laterale.

14' - Due corner consecutivi per l'Inter, il quarto in totale in 14'. Aumenta la pressione dei nerazzurrini.

14' - Langella sceglie il male minore: grande anticipo del terzino blucerchiato che fa prima di Kamate, pronto a colpire a rete, e manda in fallo laterale.

13' - Maye sparacchia in avanti, Porzi ha un pessimo controllo e regala una rimessa laterale gratis all'Inter.

11' - Bovo anticipa tutti nell'area piccola, ma manda di poco a lato il suo colpo di testa in corsa. Prima, vera occasione per i nerazzurri.

11' - Bovo calcia senza troppa convinzione col mancino: c'è una deviazione, corner per l'Inter.

10' - Langella spende un fallo tattico per fermare l'imprendibile Kamate: l'arbitro non può fare altro che estrarre il primo cartellino giallo di giornata.

9' - Borzi evita il calcio d'angolo, anticipando all'ultimo istante disponibile Cocchi, lanciato sulla fascia sinistra da un lancio illuminante di Stankovic.

8' - La Samp fa girare palla, ma non conquista metri in verticale: Aidoo accorcia bene sul diretto avversario e riconsegna il possesso ai suoi.

6' - Bovo cancella sul nascere la ripartenza di Lemina. Rimessa con le mani per la Samp.

6' - La Samp pulisce l'area, ma la palla viene intercettata da Cocchi. Si ricomincia da capo.

5' - L'Inter sfonda sulla destra con Akinsanmiro: alla fine arriva il primo giro dalla bandierina per gli ospiti.

5' - Gioco spezzettato: fallo in attacco di Bovo.

4' - Alesi segue come un'ombra Quieto, poi allunga il pallone in fallo laterale. Buona aggressività della Samp in questo avvio.

2' - Stankovic respinge l'offensiva dei padroni di casa con un colpo di testa, Quieto perfeziona il disimpegno con un colpo di tacco.

1' - Inter in tenuta bianca da trasferta, Samp nel classico completo blucerchiato.

13.00 - Fischio d'inizio a Bogliasco, comincia in questo momento Samp-Inter Primavera!

12.55 - Dirige l'incontro l'arbitro Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia, i suoi assistenti sono Egidio Marchetti (Trento) e Giulia Tempestilli (Roma 2).

12.50 - Dopo questa giornata, anche il campionato Primavera si fermerà due settimane per dare spazio alle Nazionali. I nerazzurrini ripartiranno sabato 21 ottobre, ospitando il Sassuolo. Tre giorni dopo è in programma la sfida cruciale in Youth League contro il Salisburgo.

12.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Samp-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.38 - L'Inter arriva a questa partita forte del primato condiviso con il Milan: 13 punti realizzati in cinque gare. L'obiettivo è battere la Samp per mettere pressione sui cugini, domani impegnati al Vismara contro l'Atalanta.

12.33 - Sette punti in cinque giornate, invece, per la Samp, reduce dal ko di Roma. In precedenza, i blucerchiati avevano infilato 4 risultati utili consecutivi battendo Bologna, Atalanta e Spezia (in Coppa Italia) e pareggiando con il Lecce 2-2.

12.28 - Martedì mattina, grazie all'1-1 contro il Benfica, l'Inter Primavera ha allungato la sua striscia di imbattibilità a sette partite in questa stagione: il bilancio, tra campionato e coppa, ora recita quattro vittorie e tre pareggi.

12.23 - L'altra bella notizia per l'Inter è il ritorno in panchina di Jan Zuberek, che non gioca una partita ufficiale da quella maledetta finale di Supercoppa italiana del 26 gennaio, in cui si ruppe il legamento crociato anteriore e il legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

12.18 - Chivu ritrova due 'big' nell'undici titolare: in attacco riecco Sarr a guidare il tridente con Kamate e Quieto, mentre in mezzo Akinsanmiro irrobustisce la cerniera di centrocampo con Di Maggio e Bovo. Fa un passo indietro Stankovic, schierato nella posizione di centrale di difesa al fianco di Maye; ai loro lati conferme per Aidoo e Cocchi. Tra i pali c'è Calligaris.

12.13 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SAMPDORIA: Scardigna, Valisena, Pellizzaro, Conti, Chilafi, Lemina, Alesi, Polli, Porzi, Langella, Buyla. A disposizione: Gentile, Porcu, Uberti, Pozzano, Leonardi, Ntanda, Costantino, Meloni, Devic, Ventre, Cavallaro. Allenatore: David Sassarini.

INTER: Calligaris; Aidoo, Stankovic, Maye, Cocchi; Di Maggio, Bovo, Akinsanmiro; Kamate, Sarr, Quieto. A disposizione: Raimondi, Motta, Berenbruch, Stante, Guercio, Vedovati, Zuberek, Spinaccè, Ricordi, Miconi, Mazzola. Allenatore: Cristian Chivu.

12.10 - Tre punti per chiudere il mini-ciclo di sei partite prima della sosta da squadra prima in classifica. L’Inter Primavera, reduce dal secondo pareggio in Youth League con annessa rimonta subita come all'esordio, arriva sul campo della Samp per mantenere la vetta, condivisa con il Milan, impegnato domani contro l’Atalanta. Dal ‘Tre Campanili’ di Bogliasco, benvenuti a Samp-Inter Primavera, gara valida per la sesta giornata di campionato. Il kick-off è previsto per le ore 13.