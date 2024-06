Una beffa atroce, al termine di una partita a dir poco rocambolesca. L'Inter Under 18 di Andrea Zanchetta è stata eliminata dalle finali Scudetto di categoria dopo la sconfitta patita allo stadio Del Conero di Ancona per mano del Genoa di Gennaro Ruotolo che si è imposto col folle punteggio di 5-4 al termine di una gara dalle mille emozioni. I nerazzurri, arrivati da primi in classifica della stagione regolare, iniziano col piede giusto trovando la rete del vantaggio con Venturini, pareggiata al 16esimo da Deseri con un'acrobazia in area su corner. Ispirata da De Pieri, l'Inter torna avanti prima con la rete di Lavelli poi con la botta di sinistro che lascia di sale il portiere rossoblu Consiglio.

Il Grifone, però, è durissimo a morire e con Ekhator prima e Lattari a cinque dal novantesimo rimette nuovamente in equilibrio la situazione portando il match ai supplementari. Dove i colpi di scena non si esauriscono, anzi: il Genoa passa in vantaggio al 103esimo con una micidiale bordata da corner di Venturino, poi si ritrova in dieci per l'espulsione di Lattari. Nel secondo overtime, Matteo Spinaccè trova la rete del 4-4 con una splendida conclusione dai 25 metri sotto l'incrocio dei pali. I nerazzurri provano a sfruttare l'inerzia pur perdendo per espulsione lo stesso Spinaccè al 118esimo, ma proprio a ridosso del gong del match, col pari che comunque avrebbe garantito loro la finale, arriva la doccia gelata del pazzesco 5-4 del Genoa a firma di Arata. Ottovolante inarrestabile di emozioni, che alla fine vede l'Inter al tappeto: sarà il Genoa a giocarsi la finale con la Roma giovedì.