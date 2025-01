L'Inter domina in lungo e in largo la gara contro il Genoa, rendendo gli avversari praticamente innocui. Due soli i veri squilli che hanno impensierito i padroni di casa, uno nel primo tempo finito con il tiro in porta di Nuredini, poi nel finale di partita con un tiro ravvicinato di Dorgu che Taho, estremo difensore nerazzurro classe 2007 alla prima presenza in campionato, neutralizza. I nerazzurri dal canto loro sono invece implacabili: approcciano bene e conducono con personalità una gara di cui sono sempre padroni come i quattro gol segnati mettono in evidenza. Del poker interista calato ai danni dei rossoblu nota di merito va attribuita a Luka Topalovic, che con la sua doppietta personale si prende senza dubbio il premio di miglior giocatore della gara.

Indichiamo di seguito chi si è distinto maggiormente in questa sfida, scegliendo la rising star, ovvero il miglior giocatore dell'incontro, e gli altri due che si sono distinti in positivo. Nessuna nota negativa particolare da segnalare.

RISING STAR

LUKA TOPALOVIC - Straripante è il termine che più sintetizza la gara del 29 di Zanchetta, autore della prima e dell'ultima marcatura con due colpi da maestro che trasudano personalità e tecnica. Il centrocampista nerazzurro la sblocca il match con una punizione disegnata, poi lo chiude con un gran tiro in diagonale da posizione defilata su assist di Spinaccé. Ma il vero tocco di classe dello sloveno è in mezzo al campo, dove primeggia con intelligenza calcistica sopraffina e tecnica da invidia: cambi gioco, scambi con i compagni e dettatura di tempi e soluzioni interessanti che fanno di lui l'indiscusso MOTM del giorno.

UP

MATTEO VENTURINI - Applausi anche per il centrocampista dal numero 16 sulle spalle, non solo per il gol del raddoppio che mette in sicurezza il primo tempo dei nerazzurri. Il classe 2006 corre tantissimo e si propone sempre in avanti come soluzione offensiva per i compagni. Partecipa tantissimo alla manovra offensiva della squadra di casa e segna un gol alla Davide Frattesi che gli regala la ciliegina da porre su una prestazione da 7 in pagella.

CHRISTOS ALEXIOU - Il capitano non ne vuole sapere di togliere il piede dall'acceleratore. Dopo un avvio di stagione tra alti e bassi, il leader designato dei nerazzurrini svetta con grinta e perfetto tempismo sul corner di Zanchetta e segna un tris che lo fa ringhiare alla Lautaro, ennesimo gol di un'annata clamorosamente produttiva per lui sotto porta. Vita facile quest'oggi per lui e i compagni di reparto.

MATTIA ZANCHETTA - Altra ottima prestazione del figlio d'arte che con ordine, lucidità e freddezza nel compiere le scelte parafrasa il perché Inzaghi lo ha portato a Praga. Cresce col passare del tempo e se nel primo tempo paga un giallo che avrebbe potuto evitare, nel secondo serve un assist al bacio al capitano.

