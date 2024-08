Il Torino Under 20 del nuovo allenatore Felice Tufano si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Memorial Mamma e Papà Cairo: dopo aver travolto 5-1 il Milan in semifinale, oggi i granata hanno battuto per 2-0 la Juventus nella finale di Alessandria davanti al presidente del club Urbano Cairo, grazie ai gol di Marchioro e Franzoni.

Nella finalina del pomeriggio l'Inter ha battuto il Milan 3-1. A mettere la firma sul successo della squadra di Andrea Zanchetta sono stati Matteo Cocchi, Matteo Lavelli e Thomas Berenbruch. Di Martinazzi il momentaneo 2-1 dei rossoneri.