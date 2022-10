L'Italia U21 è pronta a conoscere le sue avversarie nella fase finale dell'Europeo, in programma dal 21 giugno all'8 luglio 2023. Oggi, con inizio alle ore 18, al The Romanian Atheneum di Bucarest gli Azzurrini saranno inseriti nell'urna 2 assieme a Paesi Bassi, Inghilterra e Romania. Al sorteggio parteciperanno 16 squadre: Georgia e Romania (le due nazioni ospitanti), le nove vincitrici dei gironi di qualificazione (tra cui l'Italia), la migliore seconda e le quattro vincitrici degli spareggi. I Gruppi A e C si giocheranno in Georgia (Batumi, Kutaisi, Tbilisi), i Gruppi B e D in Romania (a Bucarest e Cluj). A rappresentare l'Italia ci sarà il tecnico Paolo Nicolato.

Le squadre, una per ogni fascia, verranno suddivise tramite sorteggio in quattro gironi da quattro nazionali ciascuno: le prime due di ogni girone si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta.

LE FASCE DEL SORTEGGIO

Fascia 1

Spagna (coefficiente 41,837)

Portogallo (40,130)

Germania (campione in carica, 39,668)

Francia (37,887)