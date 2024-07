Con i tre punti in tasca e il primato nel gruppo A dell'Europeo Under 19 ottenuti grazie alla vittoria in rimonta ai danni della Norvegia all'esordio nel torneo, la Nazionale italiana Under 19 va a caccia della semifinale del torneo contro i padroni di casa dell'Irlanda del Nord, nella gara in programma domani all’Inver Park di Larne (cittadina a circa 30km dalla capitale Belfast). Un appuntamento che Bernardo Corradi, tecnico degli azzurrini, ha anticipato così ai microfoni di Vivo Azzurro TV: "L’obiettivo ora è questo, ai ragazzi ho detto che non c’è cosa più bella che poter essere artefici del proprio destino. Dipende da noi e anche se giocheremo conoscendo il risultato di Norvegia-Ucraina, con l’Irlanda del Nord non siamo nella condizione di poter gestire o fare pretattica: dobbiamo abituarci a uno standard agonistico molto alto e partire subito molto forte, cercando di non subire gol e provando a mettere al sicuro il risultato. Con la Norvegia - ha aggiunto Corradi - È stata una partita dura, come ci aspettavamo. Sapevamo di dover pareggiare almeno il piano agonistico e su quello mettere tutte le nostre conoscenze tattiche e la nostra tecnica. Abbiamo fatto fatica all’inizio, ma la reazione è stata fondamentale e vincere queste sfide fa sì che certi ricordi positivi aiutino anche nel recupero di uno sforzo non banale".