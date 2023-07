Protagonista negli Europei Under 19 con la maglia della Nazionale greca, Nikolaos Botis, portiere dell'Inter Under 19, parla della sua esperienza in Italia ai microfoni di Tutto Mercato Web: "L'Italia ha una cultura molto simile a quella greca, non ho avuto grossi problemi nell'adattarmi. L'ultima stagione con l'Inter non è iniziata al meglio e alla fine quell'inizio l'abbiamo pagato, nonostante gli ottimi risultati sul finale di stagione. Nella squadra e nello spogliatoio s'è respirato sempre un buon clima, c'è stata una grande crescita della squadra nel finale e solo per pochissimo non abbiamo staccato il pass per i play-off".

Cosa ti aspetti per il tuo futuro? E' l'anno giusto per il tuo passaggio nel calcio professionistico?

"Vediamo. Per il momento sono concentrato sull'Europeo, anche se non ho debuttato contro la Norvegia. Io sarò sempre pronto a dare il massimo per la squadra e per il mio paese. Poi dopo, dall'11 o dal 17 luglio, vediamo cosa si può fare. Ho voglia di portare avanti al meglio il mio cammino".