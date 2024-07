È iniziata ufficialmente oggi la stagione 2024-2025 dell'Inter, Campione d'Italia in carica. Dopo la conferenza stampa d'inizio anno del neo-Presidente Giuseppe Marotta e dell'allenatore Simone Inzaghi, la squadra si è ritrovata oggi per la prima volta ad Appiano Gentile per il raduno che dà il via alla pre-season nerazzurra.

Due ottime sgambate per i nerazzurri, con i giocatori apparsi subito desiderosi di seguire le direttive di Simone Inzaghi. E al termine della seconda seduta hanno lasciato sorridenti la Pinetina. Tra questi Josep Martinez che si è fermato per scattare foto con i tifosi, come Di Gennaro, Taremi e Radu.