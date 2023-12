Appendice di cronaca per la trasferta dell'Inter a Lisbona. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, circa 50 ultras del Benfica, armati di bastoni e vestiti di nero, avrebbero fatto irruzione nella struttura alberghiera che ospitava alcuni tifosi nerazzurri. La notizia è stata riportata dal quotidiano Record: secondo una fonte della polizia, i tifosi del Benfica sono entrati all'interno dell'Hotel Stay Aeroporto, causando ingenti danni materiali.

L’obiettivo era quello di entrare in contatto con gli ultras italiani ma, secondo la stessa fonte, ciò non è avvenuto. Non si registrano dunque feriti e per ora nessun tifoso è stato identificato, anche se le forze dell’ordine sono al lavoro con le immagini di videosorveglianza. Il quotidiano ha provato a parlare con diversi tifosi dell’Inter, che non hanno però fornito chiarimenti sull’accaduto.

Dopo Benfica-Inter, ultras di Benfica e Hajduk Spalato hanno lanciato sassi contro le vetrate dell'hotel che ospitava ultras Interisti e i Bulltras (supporters del Botev Plovdiv, amici della Nord).



Fonte: HooligansTv_Official pic.twitter.com/wTECPqJdFZ — InterHub (@InterHubOff) December 1, 2023

