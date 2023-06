"Ci sono momenti in cui non è facile raccontare cosa sta succedendo" ha ammesso Giovanni Carnevali all'uscita degli uffici della sede del Sassuolo dove ad attenderlo c'erano vari colleghi ai quali ha continuato: "Stiamo parlando con più squadre ma è ancora lunga", ha detto a Sportitalia.

C'è una squadra in vantaggio come ha detto Riso?

"Non c'è nessuna squadra più avanti delle altre, la strada è ancora lunga".

Sono previsti nuovi incontri nei prossimi giorni anche con altre società?

"In questi giorni ne stiamo facendo diversi, con varie società e procuratori. Non è una trattativa facile... vediamo".

Sui giovani che il Sassuolo sta seguendo in entrata ci sono novità?

"A noi i giovani interessano, il Sassuolo ha sempre avuto un occhio di riguardo, oggi abbiamo visto Volpato perchè ci interessa anche conoscere personalmente i ragazzi per capire anche come sono a livello di valori umani. Mulattieri e Volpato, indipendentemente da Frattesi, ci interessano".

