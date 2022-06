Folta presenza di tifosi a Linate per l’arrivo di Romelu Lukaku, che nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto che lo riporterà all’Inter dopo l’anno trascorso al Chelsea. Tuttavia le tante ore di attesa, alimentate anche dalle parole di Beppe Marotta di questo pomeriggio, rischiano di rimanere disilluse. Dell'attaccante belga all'aeroporto di Linate non c'è nemmeno l'ombra e gli addetti ai lavori hanno fatto sapere ai tifosi presenti che non è previsto più alcun volo in arrivo. Ergo, a questo punto il belga sbarcherà domattina e andrà probabilmente dritto a fare le visite mediche, evitando troppo rumore.