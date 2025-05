Come da programma, attorno alle 19, i pullman dell'Inter hanno lasciato l'hotel 'Andaz Munich' di Monaco di Baviera in direzione Allianz Arena, dove tra due ore è in programma la finalissima di Champions League contro tra i nerazzurri e il PSG. Tanti i tifosi presenti che hanno salutato la squadra, Simone Inzaghi e i dirigenti che, via via, salivano sul bus prima della partenza. Lo riporta Sky Sport.

