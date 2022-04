Annuncio importante in casa Sassuolo oggi, mercoledì 13 aprile: Gianluca Scamacca ha rinnovato con il club neroverde fino al 30 giugno 2026, estendendo il precedente accordo di tre anni. La notizia, ovviamente, avrà dei riflessi anche sulle strategie di mercato dell'Inter che, non è un mistero, ha individuato nell'attaccante classe 1999 un obiettivo papabile per rinforzare il reparto offensivo già dalla prossima estate.