Dopo le indiscrezioni degli ultimi minuti che vi abbiamo riportato con ampio anticipo (RILEGGI QUI) arriva adesso la conferma: la sfida tra Bologna e Inter, valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A, si giocherà domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, alle ore 18. Stesso orario anche per le partite contro il Parma di sabato 5 aprile e contro il Cagliari di domenica 12 aprile. Queste prime due gare saranno esclusiva DAZN, mentre il match con i felsinei di Vincenzo Italiano andrà in onda anche su Sky.

Puoi consultare la nuova disposizione oraria delle partite dalla 31esima alla 33esima giornata cliccando su questo link.

