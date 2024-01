Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha parlato anche di Vlahovic e Lautaro

Lautaro è il re dei bomber della Serie A (18 reti): fosse nell’argentino, inizierebbe a preoccuparsi per la classifica marcatori?

"Lautaro è fortissimo e 7 gol di differenza non sono un vantaggio da poco. L’Inter segna molto e l’argentino non si fermerà perché nell’ultima stagione ha compiuto il salto di qualità definitivo. Sono convinto che Vlahovic chiuderà il campionato con almeno 20 gol, ma la classifica marcatori alla fine la vincerà l’interista".

Intanto Vlahovic ha sorpassato Lukaku: 11 gol a 9. Se ripensa al tormentone estivo sul possibile scambio tra i due?

"Io sono sempre stato scettico e ve l’avevo anche detto. La Juventus ha fatto bene a tenersi Vlahovic".

Se il serbo dovesse continuare a segnare con la continuità di questo inizio di 2024, in estate si riaccenderanno le sirene inglesi. Fosse nella Juventus, sacrificherebbe Vlahovic per 90 milioni?

"No, nemmeno per 100. È forte, giovane. E queste cifre arriveranno anche in futuro per uno come Vlahovic, destinato a diventare uno dei migliori nove d’Europa".

A proposito di Vlahovic e Lautaro: lo scudetto si deciderà nel derby d’Italia del 4 febbraio?

"La Juve è virtualmente in testa perché l’Inter ha una gara da recuperare per la Supercoppa italiana. Non credo che lo scontro diretto metterà fine alla lotta scudetto. Mi immagino un duello fino a maggio. L’Inter è molto forte, ma bisogna vedere come reagirà quando ripartirà la Champions League: negli ottavi è attesa da due belle sfide contro l’Atletico".