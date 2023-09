All'Inter ieri sera è mancata la determinazione che l'aveva contraddistinta in questo avvio di stagione. A dirlo è Marco Tardelli, campione del mondo nel 1982, dopo il primo passo falso dei nerazzurri in campionato contro un ottimo Sassuolo: "L'Inter ha fatto una buona gara, ha giocato bene, ma non ha avuto la determinazione di sempre. E' calata durante la partita, ha pagato il doppio impegno", le sue parole alla Rai.

Insomma, è stato un semplice incidente di percorso, secondo Tardelli: "Non è l'Inter delle 12 sconfitte, è una squadra solida in tutto, questo è scontato. Ho visto che semplicemente, soprattutto in difesa, non c'era la solita determinazione".

