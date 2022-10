Il nuovo dossier sulla Super League è stato inviato a tutti i club europei potenzialmente interessati al progetto, rivisto rispetto al torneo d'élite che era naufragato in meno di 48 ore nell'aprile 2021. Il documento, visionato dai colleghi del Times, parla di un rilancio entro tre anni dell'idea portata avanti soprattutto da Real Madrid, Barcellona e Juve per contrastare lo strapotere tecnico-finanziario della Premier League che "sta superando tutti gli altri campionati continentali" e con le sue squadre è sempre più dominante anche in Champions perché "sostenute da hedge fund, fondi di investimento pubblici, sceicchi, oligarchi".