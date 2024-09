Alla vigilia del tanto atteso incontro tra il Comune di Milano, l'Inter, il Milan e i rappresentanti di Webuild per discutere del progetto di restyling del Meazza presentato lo scorso giugno, il sindaco Giuseppe Sala si è espresso così parlando con i cronisti, a margine di un evento in città: "Vedremo domani come arriveranno da me. Posso solo dire che ogni possibile soluzione che porti alla convivenza delle due squadre nell’area di San Siro la vedo positivamente", le parole di Sala riportate da Sportface.it.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!