Serata di festa per i clienti IN - Inter Hospitality, che si sono ritrovati all'Hotel Magna Pars di Milano in compagnia del CEO Corporate del club nerazzurro Alessandro Antonello, del Chief Marketing Officer Luca Danovaro e di Matteo Pedinotti, Chief Communications Officer. Ad aprire la serata, dal palco. I due giocatori sono intervenuti sul palco salutando gli ospiti e mandando un messaggio: "Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi, è sempre bello stare tra i tifosi che ogni settimana ci danno una grande mano allo stadio. Come viviamo da compagni di squadra e reparto? Siamo uniti anche fuori dal campo. Ci mancano tre partite che sono come finali per noi, siamo tutti uniti per affrontarle insieme".