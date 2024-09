"Sfumature di passioni" quelle offerte da Betsson.sport e Inter in occasione del derby di Milano giocato ieri sera al Meazza, appuntamento per il quale l'Official Main Partner del club nerazzurro ha dato vita a uno "straordinario spettacolo e diverse esperienze ingaggianti per i tifosi" come lo hanno definito i campioni d'Italia nel comunicato pubblicato su Inter.it al quale segue quello di Betsson Group: "In occasione del Derby di Milano si è tenuto un momento significativo a bordo campo: lo shaking hands tra Stefano Tino, Managing Director Italia in Betsson Group, e i rappresentanti dell'Inter, Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano, Javier Zanetti, Vicepresidente nerazzurro e Luca Danovaro, Chief Revenue Officer dell'Inter, confermando il consolidamento della partnership tra il brand e il club nerazzurro.

Il momento, avvenuto poco prima dell'inizio della partita, ha visto Stefano Tino stringere la maglia nerazzurra a bordo campo accanto alle alte cariche del club, simbolo di una collaborazione sempre più forte e di successo tra le due realtà. Con lo stadio colmo di tifosi, l’atmosfera elettrizzante del derby è stata il contesto perfetto per suggellare l'intesa tra Betsson Sport e l'Inter, entrambe impegnate nel promuovere valori di fair play e intrattenimento sportivo di alto livello.

"Questo Derby ha rappresentato un momento di grande importanza non solo per i tifosi, ma anche per noi come partner dell'Inter. La nostra collaborazione si basa sulla condivisione di obiettivi comuni, e siamo entusiasti di poter essere parte di un'occasione così speciale', ha dichiarato Stefano Tino subito dopo l'incontro pre partita, caratterizzata da un mix di sorprese e intrattenimento, attività uniche per celebrare la tifoseria nerazzurra" si legge nella nota diramata dalla società svedese di scommesse sportive.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!