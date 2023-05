A pochi giorni dall'Euroderby di andata in Champions torna puntuale l'appuntamento con Amazon Prime e Cronache di Spogliatoio. Tra gli ospiti di oggi c'è il doppio ex di Milan e Inter, Clarance Seedorf, che comincia il suo intervento dalla semifinale del 2003 e dal parellelo con il derby di oggi: "C’è tensione, ma da piccolo chiunque sogna queste partite e sarebbe stupido non divertirsi, sia in campo che nei dettagli prima della partita. Nel 2003 eravamo contenti per lo 0-0 in casa perché c’era la regola del gol doppio in trasferta. Dalla tensione però non si poteva scappare. Il Milan aveva fatto un grande percorso, poi se segnava Kallon ovviamente l’Inter sarebbe andata in finale, ma il portiere vale e Abbiati doveva fare il suo".

Il discorso si sposta poi sui portieri, con focus su André Onana: "Lui e Maignan sono cresciuti tantissimo: Onana l’ho avuto in nazionale con il Camerun e… Madonna, è incredibile. Ha un talento che ancora non ha espresso al massimo, deve ancora imparare la lingua bene e altre cose, ma si sta adattando. Ha una personalità che gli dà carica. Ora lo vedo più calmo, prima era più reattivo diciamo".

L'olandese torna poi anche sul rapporto con l’Inter, a suo dire non condizionato dall’addio in passato: "Ho fatto tante partite da commentatore sotto la curva dell’Inter e c’è tanto rispetto. Finché rispetti e dai tutto poi puoi anche cambiare aria. Per la parte sportiva in questo derby sono milanista, ma l’Inter mi ha dato tanto e ho grande rispetto. È importante che anche noi parliamo di calcio, non bisogna andare oltre. Chi gioca in attacco nell’Inter? I derby sono partite particolari, tutti si aspettano che giochi Dzeko ma in queste partite si può anche sorprendere nelle scelte".

