Nel derby degli Esposito ha trionfato Sebastiano, che con la sua Samp ha superato 2-1 lo Spezia dei fratelli Salvatore e Francesco Pio: "Una notte speciale, per tanti motivi, perché abbiamo festeggiato ancora con la nostra gente nel nostro stadio, perché stiamo risalendo e perché adesso finalmente le cose funzionano - ha scritto l'attaccante classe 2002 blucerchiato di proprietà dell'Inter su Instagram -. Però non posso nascondere il dispiacere per aver visto perdere Salvatore e Pio. Avversari solo per 90 minuti, fratelli per sempre". Poi la battuta scherzosa a chiudere il messaggio: "A casa Esposito comando io".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!