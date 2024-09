"Non penso sia un buon pareggio. Penso sia stata una partita veramente noiosa. Mi spiace dirlo. Penso che l'Inter abbia fatto bene fermando il Manchester City". Così Peter Schmeichel commenta la gara di ieri all'Etihad Stadium tra i Citizens e i nerazzurri durante la diretta per CBS.

"Mi piace il bel calcio e l'entusiasmo sugli spalti. Oggi era un mortorio - continua - L'Etihad era un mortorio. Le uniche persone che potevamo sentire erano i tifosi dell'Inter che sono stati piuttosto bravi. Ma non c'era alcuna atmosfera oggi".