"Il tema dello stadio è talmente trito e ritrito che ormai sui social mi chiamano 'Stadioni' invece di Scaroni. Le ipotesi di ristrutturazione di San Siro, che erano la prima ipotesi, diventano impossibile avendo due squadre che giocano speriamo sempre in Champions. E' impossibile fare lavori pesanti in quello stadio. Ci stiamo guardando intorno, Milan e Inter, per trovare una soluzione quanto prima". Così Paolo Scaroni parla a Radio Anch'io Lo Sport della questione inerente lo stadio.

Scaroni ha parlato anche di altri due temi di grande attualità, il caso Juventus ("E' un peccato che la giustizia sportiva non possa esprimersi rapidamente, ma sono le regole e le accettiamo") e la distanza con il campionato inglese. "Irraggiungibile? No, abbiamo strada da fare ma coi risultati di quest'anno acquisteremo nuovi spettatori e quindi nuovi incassi", la risposta di Scaroni.