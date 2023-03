Ospite d'onore al 'Gran Galà' organizzato dall’Inter Club Facchetti of New Jersey, Walter Samuel ha racconato in un'intervista rilasciata al Giorno di essersi emozionato per l’affetto dimostratogli da più di 600 interisti d’America accorsi all'evento: "È stata una giornata fantastica e sinceramente non me l’aspettavo, perché, oltre a centinaia di interisti, sono arrivati qui per me anche tantissimi argentini che vivono in America - ha ammesso The Wall -. Altro che emozionato, mi hanno lasciato senza fiato e si sa che io non sono un gran parlatore (ride, ndr), ma sono fiero di aver giocato nell’Inter e di aver contribuito a scriverne un pezzo di storia. Non a caso, come altri miei ex-compagni, Zanetti, Cambiasso, Chivu, con la mia famiglia ho scelto di rimanere a vivere a Milano. Anche i miei figli sono interisti e vanno allo Stadio a soffrire per l’Inter".

A proposito di Triplete, cosa ricorda di quella impresa?

"Ripenso spesso a quella manciata di giorni in cui ci giocavamo tutto. Come ci guardavamo negli occhi nello spogliatoio, perché sapevamo benissimo che avremmo potuto perdere tutto in pochi attimi e invece ci abbiamo creduto in un modo incredibile»".