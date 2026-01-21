Secondo Fabrizio Romano, può essere venerdì 23 gennaio il giorno giusto per lo sbarco di Leon Jakirovic a Milano per effettuare le visite mediche propeduetiche alla firma del suo contratto con l'Inter; si aspetta di definire gli ultimi dettagli via email prima del via libera. Confermata la percentuale sulla rivendita più bassa rispetto a quanto circolato nelle scorse ore.

Nel coeso del suo ultimo video, si tocca anche il tema Emiliano Martinez, portiere adocchiato nuovamente dal club nerazzurro nell'ottica dell'eredità di Yann Sommer: il Dibu è stato offerto a diverse squadre tra le quali anche l'Inter, che valuta però altre alternative più giovani. L'estremo dell'Aston Villa rappresenterebbe più un'opzione da instant team, anche se in Viale della Liberazione intendono prendersi tutto il tempo possiible. 

Sezione: Focus / Data: Mer 21 gennaio 2026 alle 21:27
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Print