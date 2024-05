Con tutta probabilità il futuro di Alexis Sanchez sarà lontano dal Milano, ma la stima che gli ex compagni hanno per il Niño resta sempre molto alta. Uno dei più importanti è stato Carles Puyol, leggendario difensore spagnolo che nella sua carrierà ha avuto modo di condividere lo spogliatoio del Barcellona con il cileno: "Ho avuto la fortuna di giocare con Alexis, è un giocatore incredibile e una grande persona, posso dire che è un amico. Gli auguro il meglio perché è un giocatore che fa la differenza", le parole a Radio ADN dell'ex blaugrana, in Cile da sabato perché visita ai bambini di una società sportiva a Valparaíso.

Puyol ha poi parlato anche di un altra vecchia conoscenza interista di nazionalità cilena, ovvero Arturo Vidal: "Non ho avuto la fortuna di giocare con Arturo, ma abbiamo giocato contro di lui. È un giocatore molto bravo, che lavora molto, è un giocatore di squadra e il suo record (con la Roja, ndr) è impressionante".

